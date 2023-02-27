Сколько тысяч километров Черного моря надо освободить от РФ: ответ ВМС

Украинским военным предстоит непростая задача – нужно деоккупировать от РФ более 70 тысяч квадратных километров Черного моря. Сейчас еще 25 тысяч квадратных километров моря являются так называемой "серой зоной", куда не заходят российские корабли, опасаясь уничтожения. Об этом в Телеграмм сообщил командующий Военно-Морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Украине нужно освободить свои территориальные воды. Фото: УНИАН

Военный пояснил, что это примерно площадь Одесской или Харьковской областей.

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"Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения. Это площадью почти как территория Одесской или Харьковской областей. Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тысяч квадратных километров", — написал вице-адмирал.

По его словам, если в первые дни полномасштабного вторжения российский флот можно было невооруженным глазом увидеть у берегов Одессы, то сейчас россияне уже не подходят к контролируемым Украиной берегов, понимая для себя угрозу быть уничтоженными.

Стоит отметить, что по информации украинской разведки, единственный авианосец РФ крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду.

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