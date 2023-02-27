logo

BTC/USD

23770.23

ETH/USD

1655.77

LTC/USD

95.53

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько тысяч километров Черного моря надо освободить от РФ: ответ ВМС
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько тысяч километров Черного моря надо освободить от РФ: ответ ВМС

Сейчас 25 тысяч квадратных километров Черного моря считается так называемой "серой зоной"

сегодня, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинским военным предстоит непростая задача – нужно деоккупировать от РФ более 70 тысяч квадратных километров Черного моря. Сейчас еще 25 тысяч квадратных километров моря являются так называемой "серой зоной", куда не заходят российские корабли, опасаясь уничтожения. Об этом в Телеграмм сообщил командующий Военно-Морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Сколько тысяч километров Черного моря надо освободить от РФ: ответ ВМС

Украине нужно освободить свои территориальные воды. Фото: УНИАН

Военный пояснил, что это примерно площадь Одесской или Харьковской областей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения. Это площадью почти как территория Одесской или Харьковской областей. Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тысяч квадратных километров", — написал вице-адмирал.

По его словам, если в первые дни полномасштабного вторжения российский флот можно было невооруженным глазом увидеть у берегов Одессы, то сейчас россияне уже не подходят к контролируемым Украиной берегов, понимая для себя угрозу быть уничтоженными.

Стоит отметить, что по информации украинской разведки, единственный авианосец РФ крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду.

Читайте также на портале "Комментарии" — взрывы на аэродроме в Мачулищах: о чем говорит произошедшее – почему стоит задуматься лукашенко. Эксперты детально разобрались в ситуации.                             




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/militarymediacenter/1292
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!