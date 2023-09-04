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Сколько стоит один день войны с Россией: ответ Минобороны

Алексей Резников заявил, что день войны стоит Украине 100 миллионов долларов

сегодня, 13:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов, и это в основном средства, которые выделяют из государственного бюджета, а не волонтерские сборы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил министр обороны Алексей Резников.

Сколько стоит один день войны с Россией: ответ Минобороны

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У главы Минобороны поинтересовались, почему на фронте так мало дронов и почему их покупают за средства, которые граждане сбрасывают волонтерам, а не за бюджетные. В ответ Алексей Резников заявил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны обходится Украине 100 миллионов долларов.


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"А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", – отметил министр.

Поэтому, по словам Алексея Резникова, неправильно предъявлять претензии государству, что, мол, все делают волонтеры, потому что это не так.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины официально заявил о том, что готов сменить министра обороны Алексея Резникова на нынешнего главу Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустема Умерова. Соответствующие слухи появились еще в конце августа. Теперь они обретают реальные черты. Резников уже подал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Как оцениваете планирующие кадровые решения? Почему они принимаются именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3756773-oleksij-reznikov-ministr-oboroni-ukraini.html
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