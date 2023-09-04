Сколько стоит один день войны с Россией: ответ Минобороны

Один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов, и это в основном средства, которые выделяют из государственного бюджета, а не волонтерские сборы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил министр обороны Алексей Резников.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У главы Минобороны поинтересовались, почему на фронте так мало дронов и почему их покупают за средства, которые граждане сбрасывают волонтерам, а не за бюджетные. В ответ Алексей Резников заявил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны обходится Украине 100 миллионов долларов.

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"А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", – отметил министр.

Поэтому, по словам Алексея Резникова, неправильно предъявлять претензии государству, что, мол, все делают волонтеры, потому что это не так.

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