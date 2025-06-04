Сколько самолетов осталось у России: имеет ли она средства для массированных атак

В сети не прекращают обсуждать атаки по авиабазам России. Сколько самолетов осталось у России? Имеет ли теперь Россия средства для массированных атак? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

Цифра пригодных самолетов у россиян не такая большая

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан заявил в эфире Radio NV, что из открытых источников известно, что Россия до сих пор имеет приблизительно 100 самолетов стратегической авиации. Однако ориентироваться на эти цифры вряд ли можно.

По словам эксперта, это общее количество, которое стоит на вооружении. А из того количества минимум 10-15% уже прибито ржавчиной, то есть они не поднимутся в небо. А еще из тех, которые остаются, проводятся тяжелые формы обслуживания. Они тоже временно не летают.

"И к этому надо добавить те самолеты, которые мы поразили смертельно. Вроде бы самолет стоит целый на каком-то аэродроме. Но отремонтировать его вне завода уже нет возможности. Но он стоит на вооружении, россияне его не списывают. На самом деле та цифра (пригодных самолетов – ред.) меньше", — высказался Хазан.

Не менее 50 бортов остаются на вооружении России

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" заявил, что Россия сегодня способна осуществлять массированные атаки, в частности, стратегической авиацией.

Эксперт отметил, что страна-агрессор имела приблизительно 120 стратегических самолетов на вооружении, но только две трети из них были боеспособны, потому что около 30-40 самолетов фактически оставались "прикованными" к аэродромам и не имели возможности быть восстановленными, чтобы осуществлять полеты. По его словам, до проведенной операции "Паутина" СБУ на территории РФ, враг имел где-то 80 или чуть больше боеспособных самолетов.

"Даже, если речь идет о поражении до 40 самолетов, то мы понимаем, что часть из них не из стратегической авиации. Поэтому речь идет где-то об одной трети от всех боеспособных самолетов и это 20-30 бортов получили ту или иную степень поражения. Относительно тотального уничтожения, то на сегодня есть подтверждение по чуть более 10 бортам, а по остальным надо чуть больше времени, чтобы разведка собрала информацию и станет известен действительный уровень поражений и масштаб повреждений", — отметил эксперт.

При этом Долинце обратил внимание, что у России остаются возможности для массированных атак по Украине.

"Должны констатировать, что, к сожалению, в России остается достаточно значительное количество таких самолетов в боеспособном состоянии. По разным оценкам, не менее 50 бортов остаются на вооружении России. Это те борта, которые она может продолжить использовать для нанесения ракетных ударов", — добавил он.

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