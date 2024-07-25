Сколько российских окупантов пытаются захватить Харьковщину: в ВСУ назвали цифру

Российские террористические силы сосредоточили до 30 тысяч военнослужащих на севере Харьковщины и временно контролируемой Белгородской области. По словам спикера оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталия Саранцева, эти цифры приблизительны, поскольку террористы занимаются перегруппировкой своих штурмовых подразделений.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

В эфире Национального телемарафона Саранцев сообщил, что российские подразделения, такие как 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ и 18 мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса, действуют в районе населенного пункта Глубокое. В районе Волчанска штурмовые группы формируются из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии.

Террористы сосредоточили главные усилия на Глубоком и Волчанске, а также пытаются штурмовать позиции ВСУ в других местах, в частности, в районе Сотницкого Казачка. Украинские войска под огневым контролем держат перемещение террористов как на территории Украины, так и в Белгородщине.

В Волчанске россияне пытаются расширить зону контроля и продвинуться в населенный пункт Тихе. В районе села Лукьянцы противник пытается взять под контроль близлежащие лесополосы. Украинские силы отслеживают перемещение техники и врага, разрушают их логистику и пути снабжения боеприпасами, уничтожают бронированную и тяжелую технику, а также артиллерию и РСЗО противника, которую тот использует с территории РФ.

Саранцев подчеркнул, что украинские силы также обнаруживают и уничтожают специальную технику, которую россияне используют для строительства фортификационных сооружений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бои за важный плацдарм продолжались всего несколько недель . Российские захватчики смогли завершить захват плацдарма вокруг Очеретиного, сообщает Bild. Более того, по информации издания, враг захватил село Новоселовка Первая.