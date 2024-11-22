Сколько россиян воюет против Украины: разведка обновила данные

Сухопутная часть российской группировки, участвующей в боевых действиях против Украины, составляет почти 580 тысяч российских военнослужащих, с учетом тех вояк, которые пытаются вытеснить ВСУ из Курской области. Как передает портал "Комментарии", такие данные в интервью "Интерфакс-Украина" озвучил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Почти 580 тысяч – это сухопутная компонента, которая непосредственно участвует в боевых действиях", – отметил представитель ГУР Минобороны.

Он уточнил, что это с учетом военных в Курской области.

Кроме того, сказал Скибицкий, на сегодняшний день на временно оккупированных территориях Украины развернута группировка войск Росгвардии в количестве почти 35 тысяч военнослужащих.

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 ноября 2024 г. государство-агрессор россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "кедр". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (около 3743,3 м в секунду).

К разработке мобильного ракетного комплекса "кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора России:

- АО “Корпорация “Московский институт теплотехники” (г. Москва);

- АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);

- АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);

- АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);

- АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);

- ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).



