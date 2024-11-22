Сколько россиян воюет против Украины: разведка обновила данные

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Кравцев Сергей
Сухопутная часть российской группировки, участвующей в боевых действиях против Украины, составляет почти 580 тысяч российских военнослужащих, с учетом тех вояк, которые пытаются вытеснить ВСУ из Курской области. Как передает портал "Комментарии", такие данные в интервью "Интерфакс-Украина" озвучил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Он уточнил, что это с учетом военных в Курской области.
Кроме того, сказал Скибицкий, на сегодняшний день на временно оккупированных территориях Украины развернута группировка войск Росгвардии в количестве почти 35 тысяч военнослужащих.
Читайте также на портале "Комментарии" — 21 ноября 2024 г. государство-агрессор россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "кедр". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составило 15 минут.
На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (около 3743,3 м в секунду).
К разработке мобильного ракетного комплекса "кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора России:
- АО “Корпорация “Московский институт теплотехники” (г. Москва);
- АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);
- АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);
- АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);
- АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);
- ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).
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