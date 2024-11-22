ГУР сообщили, чем на самом деле били по Днепру: это не «Рубеж» и не «Орешник»

21 ноября 2024 г. государство-агрессор россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "кедр". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ракетный комплекс "Кедр". Фото из открытых источников

Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (около 3743,3 м в секунду).

К разработке мобильного ракетного комплекса "кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора России:

- АО “Корпорация “Московский институт теплотехники” (г. Москва);

- АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);

- АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);

- АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);

- АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);

- ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

Испытания ракетного комплекса "кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.

ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет должное справедливое возмездие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия прорабатывает механизмы оповещения украинцев о новых ударах баллистики

Российские военные обработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами. Об этом заявил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание РИА-новости.

Песков прокомментировал удар по Украине новой баллистической ракетой и вчерашнее обращение Путина.

Он отметил, что Россия продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада, используя баллистические ракеты.