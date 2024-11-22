ГУР сообщили, чем на самом деле били по Днепру: это не «Рубеж» и не «Орешник»

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Недилько Ксения
21 ноября 2024 г. государство-агрессор россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "кедр". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Ракетный комплекс "Кедр". Фото из открытых источников
Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составило 15 минут.
На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (около 3743,3 м в секунду).
К разработке мобильного ракетного комплекса "кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора России:
- АО “Корпорация “Московский институт теплотехники” (г. Москва);
- АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);
- АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);
- АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);
- АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);
- ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).
Испытания ракетного комплекса "кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.
ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет должное справедливое возмездие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Россия прорабатывает механизмы оповещения украинцев о новых ударах баллистики
Российские военные обработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами. Об этом заявил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание РИА-новости.
Песков прокомментировал удар по Украине новой баллистической ракетой и вчерашнее обращение Путина.
Он отметил, что Россия продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада, используя баллистические ракеты.
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