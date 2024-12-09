Сколько РФ потеряла солдат с 2022 года и какие потери врага в сутки: новые данные Генштаба

За последние сутки с 8 на 9 декабря потери врага на фронте составили 1220 солдат. Всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 754 590 военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Генерального штаба ВСУ.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили: личного состава — около 754 590 (+1220) человек; танков — 9519 ед.; боевых бронированных машин — 19 589 (+18) ед.; артиллерийских систем — 21 061 (+3) ед.; РСЗО — 1253 ед.; средства ПВО — 1023 ед.; самолетов — 369 ед.; вертолетов — 329 ед.; БпЛА оперативно-тактического уровня — 20 093 (+22) ед; крылатых ракет — 2859 (+2) ед.; кораблей/катеров — 28 ед; подводных лодок — 1 ед.; автомобильной техники и автоцистерн — 30 989 (+24) ед; специальной техники — 3636 (+1) ед.

Читайте также на портале "Комментарии" — за продвижение по украинской территории этой осенью российская оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

"Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики", — отмечают американские аналитики.

По данным украинского Генштаба, среднесуточные потери РФ в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума – 1523 погибших в сутки. Впервые захватчики понесли немногим более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

В ноябре враг потерял 45 690 солдат. В Минобороны Британии добавили, что ноябрь 2024 стал пятым месяцем подряд, когда потери агрессора только возрастали.

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