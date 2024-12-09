logo

BTC/USD

98977.48

ETH/USD

3906.88

LTC/USD

127.89

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько РФ потеряла солдат с 2022 года и какие потери врага в сутки: новые данные Генштаба
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько РФ потеряла солдат с 2022 года и какие потери врага в сутки: новые данные Генштаба

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 754 590 военных

сегодня, 08:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За последние сутки с 8 на 9 декабря потери врага на фронте составили 1220 солдат. Всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 754 590 военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Генерального штаба ВСУ.

Сколько РФ потеряла солдат с 2022 года и какие потери врага в сутки: новые данные Генштаба

Потери россиян. Фото: из открытых источников

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили: личного состава — около 754 590 (+1220) человек; танков — 9519 ед.; боевых бронированных машин — 19 589 (+18) ед.; артиллерийских систем — 21 061 (+3) ед.; РСЗО — 1253 ед.; средства ПВО — 1023 ед.; самолетов — 369 ед.; вертолетов — 329 ед.; БпЛА оперативно-тактического уровня — 20 093 (+22) ед; крылатых ракет — 2859 (+2) ед.; кораблей/катеров — 28 ед; подводных лодок — 1 ед.; автомобильной техники и автоцистерн — 30 989 (+24) ед; специальной техники — 3636 (+1) ед.

Читайте также на портале "Комментарии" — за продвижение по украинской территории этой осенью российская оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

"Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики", — отмечают американские аналитики. 

По данным украинского Генштаба, среднесуточные потери РФ в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума – 1523 погибших в сутки. Впервые захватчики понесли немногим более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года. 

В ноябре враг потерял 45 690 солдат. В Минобороны Британии добавили, что ноябрь 2024 стал пятым месяцем подряд, когда потери агрессора только возрастали.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит обострение в Сирии: сможет ли теперь РФ продолжать войну против Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/19195
Теги:

Новости

Все новости