В России просто безумные потери: в США рассказали, почему теперь Москве придется выбирать

За продвижение по украинской территории этой осенью российская оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

"Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики", — отмечают американские аналитики.

По данным украинского Генштаба, среднесуточные потери РФ в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума – 1523 погибших в сутки. Впервые захватчики понесли немногим более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

В ноябре враг потерял 45 690 солдат. В Минобороны Британии добавили, что ноябрь 2024 стал пятым месяцем подряд, когда потери агрессора только возрастали.

Согласно геолокационным данным, оккупанты продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день и захватили в общей сложности 839 квадратных километров в Украине и Курской области в ноябре.

В ISW указывали, что россияне в сентябре и октябре 2024 года имели тоже значительные потери — около 80 110 военнослужащих в обмен на примерно 1 517 квадратных километров захваченных территорий в Украине и Курской области.

Таким образом, оккупанты потеряли примерно 125 800 человек в период интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года при захвате 2 356 квадратных километров. Что значит, что за захват каждого километра умирало примерно 53 российских военных.

"Ограниченные ресурсы рабочей силы России, скорее всего, не смогут выдержать такой рост потерь в среднесрочной перспективе, и дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада остается жизненно важной для того, чтобы Украина могла наносить урон такими темпами", — объясняют аналитики.

В Институте изучения войны, россияне могут либо воевать, либо работать на внутреннюю экономику РФ, однако не то и другое одновременно.

"Кремль вряд ли сможет в достаточной степени удовлетворить свои потребности в рабочей силе как в военной сфере, так и во внутренней экономике России в ближайшем будущем, а дополнительные месяцы интенсивных наступательных операций в Украине в 2025 году и дальше лишь усложнят российские проблемы с ресурсами", – прогнозируют в ISW.

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