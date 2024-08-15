Сколько РФ нужно военных, чтобы остановить ВСУ в Курской области: какой план у Киева

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Кравцев Сергей
Операция ВСУ в Курской области продолжает оставаться топ-темой для обсуждения в СМИ и соцсетях. Что может скрываться за "прорывом" ВСУ в Курскую область? Сколько РФ нужно военных, чтобы остановить ВСУ в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Старший научный сотрудник-нерезидент Брукингского института Анджела Стент в интервью The Hill отметила, судя по всему, ВСУ хотят удерживать российскую территорию как можно дольше, и их успех будет зависеть от способности пополнять и обеспечивать войска.
При этом некоторые эксперты утверждают, что РФ недооценила украинцев, в то время как война ослабила российские границы. Поэтому сейчас Путин сталкивается с явными трудностями.
Аналитик прогнозирует, что, вероятнее всего, Украина будет держаться в Курской области до тех пор, пока Россия не перебросит для защиты Курска значительное количество войск из Донбасса.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире "ТСН" заявил, чтобы затормозить и остановить украинскую армию в Курской области, России потребуется от 30 до 50 тысяч военнослужащих, а контрнаступление потребует гораздо больше ресурсов.
В то же время Коваленко напомнил, что Россия за три месяца своего наступления в Харьковской области смогла захватить всего 184 квадратных километра, увеличив при этом группировку войск с 35 до 55 тысяч человек в этом направлении.
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