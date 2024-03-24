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Сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях: сообщили шокирующие данные (ФОТО)

Число военнослужащих ТЦК, являющихся участниками боевых действий, до их общей численности составляет 46,2%

сегодня, 19:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Меньше половины военных, являющихся работниками ТЦК , участвовали в боевых действиях. Об этом сообщает народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, обнародовав официально ответ на депутатский запрос начальника Генштаба ВСУ, генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях: сообщили шокирующие данные (ФОТО)

Меньше половины работников ТЦК являются участниками боевых действий (фото из открытых источников)

По официальным данным ВСУ, только 46,2% общего количества военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются участниками боевых действий.

Галина Третьякова еще обнародует информацию о количестве военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, вернувшихся на военную службу после введения военного положения. Таких военных в нашей стране только 5410.

"Только что Вениславский Федор обвинил меня, что вроде бы я распространяю фейки о военных пенсионерах, которых в возрасте ДО 60 лет больше 200 000. Вот доказательство, что никаких фейков нет. Средний возраст военных пенсионеров 45-47 лет. Из них только 54 ", – утверждает народный депутат.

Другие военные пенсионеры продолжают получать пенсию за выслугу лет в соответствии с законом.

Сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях: сообщили шокирующие данные (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о мобилизации людей с инвалидностью . У президента Зеленского пообещали дать окончательный ответ. Такое заявление сделал руководитель президентской фракции Давид Арахамия. Рада на следующей неделе начнет рассматривать ключевые поправки к новому законопроекту о мобилизации. В частности, в Раде обещают, что вопрос отсрочки для лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также по аспирантам будет урегулирован. Политик призвал, что не нужно разгонять измену относительно главных дискуссионных поправок законопроекта.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7089598294472101&set=a.418734998225164&locale=ru_RU
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:21

Та вони хитрі, як і всі силовики - побували в АТО по 2 місяці, і тепер всі учасники бойових дій - пільговики. Та ще і у тихих регионах і подалі від лінії зіткнення. І яка різниця, як називається пільгова пенсія? І чому вони впевненні, що у разі окупації, нічого не втратять? Як сталось, що ті, хто харчується Україною, не зацікавлені в її захисті? В усіх країнах, саме заможні у перших рядах захисту. Білогвардійці взагалі мали цілі армії з офіцерів. А наше програшне командування тримається подалі, за спинами черні.


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