Сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях: сообщили шокирующие данные (ФОТО)

Меньше половины военных, являющихся работниками ТЦК , участвовали в боевых действиях. Об этом сообщает народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, обнародовав официально ответ на депутатский запрос начальника Генштаба ВСУ, генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Меньше половины работников ТЦК являются участниками боевых действий (фото из открытых источников)

По официальным данным ВСУ, только 46,2% общего количества военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются участниками боевых действий.

Галина Третьякова еще обнародует информацию о количестве военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, вернувшихся на военную службу после введения военного положения. Таких военных в нашей стране только 5410.

"Только что Вениславский Федор обвинил меня, что вроде бы я распространяю фейки о военных пенсионерах, которых в возрасте ДО 60 лет больше 200 000. Вот доказательство, что никаких фейков нет. Средний возраст военных пенсионеров 45-47 лет. Из них только 54 ", – утверждает народный депутат.

Другие военные пенсионеры продолжают получать пенсию за выслугу лет в соответствии с законом.





Напомним, что "Комментарии" писали о мобилизации людей с инвалидностью . У президента Зеленского пообещали дать окончательный ответ. Такое заявление сделал руководитель президентской фракции Давид Арахамия. Рада на следующей неделе начнет рассматривать ключевые поправки к новому законопроекту о мобилизации. В частности, в Раде обещают, что вопрос отсрочки для лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также по аспирантам будет урегулирован. Политик призвал, что не нужно разгонять измену относительно главных дискуссионных поправок законопроекта.