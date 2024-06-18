Сколько потратили на строительство защитной линии вокруг Одессы

Одесская областная военная администрация инициировала проект по строительству более 50 новых фортификационных объектов. Задача этих сооружений – защитить стратегически важные части региона, граничащие с морской акваторией и непризнанным Приднестровьем.

На Одесщине запланировали построить фортификации более чем на 2 миллиарда

В настоящее время в регионе уже установлено более 5 тысяч бетонных антитанковых заграждений, известных как "зубы дракона". Ведется активное строительство траншей, блиндажей и других укрытий для личного состава и техники. Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и на основе инженерных норм и стандартов, обеспечивая высокий уровень гидроизоляции и прочности укреплений.

Для реализации проекта была изготовлена проектно-сметная документация, получены положительные экспертные отчеты и заключены 54 договора с подрядчиками. Общая стоимость проекта оценивается в 2.6 миллиарда гривен,

По словам Наталии Гуменюк, новые укрепления играют критическую роль в защите региона, особенно в условиях потенциальных морских или десантных угроз. Укрепления позволят не только снизить риски проникновения вражеских сил, но и обеспечить необходимое время для мобилизации собственных ресурсов в случае атаки.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина нарастила расходы на оборонные нужды, сосредоточив значительные суммы в Харьковской области. За 2023-2024 годы правительство направило около 7.2 миллиарда гривен — на укрепление обороноспособности этого приграничного региона. Но удается ли эти средства использовать с максимальной пользой, или это придает пыли в глаза общественности.

Напомним, что в Запорожской области выделенные средства на эти цели достигли почти 1.3 миллиарда гривен в 2024 году, из чего 150 миллионов гривен — из местного бюджета, а остальные — из государственного.