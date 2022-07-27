Сколько оккупантов рф на Херсонщине могут попасть в окружение ВСУ

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Лиля Воробьева
Российская военная группировка, находящаяся на правом берегу Днепра, может попасть в окружение ВСУ. По разным подсчетам там может быть от 10 до 15 тысяч российских захватчиков. Об этом заявил полковник запаса, советник руководителя Донецкой ОГА времен Таруты Роман Свитан в интервью Наталье Мосейчук.
Оккупанты России могут попасть в окружение ВСУ на Херсонщине (фото из открытых источников)
Военный, прошедший через плен в 2014 году, Роман Свитан сообщил, что там находится до 15 тысяч российских захватчиков. А без поддержки эти военные просто обречены.
"Это много, но без боекомплекта, ремонта машин и резерва – это группировка обречена", — сказал полковник запаса.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько кафиров уничтожили ВСУ за все время войны. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии кафиров на 26 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба Вооруженных Сил Украины. По данным и подсчетам Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 июля ориентировочно составили: личного состава – около 39870 (170) человек ликвидировано, танков – 1737 (7) ед, боевых бронированных машин – 3959 (9) ед. , артиллерийских систем – 880 (4) ед., РСЗО – 258 (1) ед., средства ПВО – 117 (1) ед., самолетов – 222 (0) ед., вертолетов – 189 (1) ед., БПЛА оперативно -тактического уровня — 722 (3), крылатые ракеты — 174 (0), корабли/катера — 15 (0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2835 (3) ед, специальная техника — 75 (2). Отмечается, что наибольшие потери российские захватчики понесли на Бахмутском направлении. Но в самой России никаких цифр о своих потерях не публикуют.
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