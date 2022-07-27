Сколько оккупантов рф на Херсонщине могут попасть в окружение ВСУ

Российская военная группировка, находящаяся на правом берегу Днепра, может попасть в окружение ВСУ. По разным подсчетам там может быть от 10 до 15 тысяч российских захватчиков. Об этом заявил полковник запаса, советник руководителя Донецкой ОГА времен Таруты Роман Свитан в интервью Наталье Мосейчук.

Оккупанты России могут попасть в окружение ВСУ на Херсонщине (фото из открытых источников)

Военный, прошедший через плен в 2014 году, Роман Свитан сообщил, что там находится до 15 тысяч российских захватчиков. А без поддержки эти военные просто обречены.