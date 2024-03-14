Сколько областные центры выделили помощи на ВСУ: рейтинг

В 2023 году областные центры Украины продемонстрировали непоколебимую поддержку Вооруженных Сил Украины, направив на их нужды внушительную сумму в размере 19,5 миллиардов гривен.

Города-лидеры в помощи ВСУ: Киев возглавил рейтинг

Согласно опубликованному рейтингу Комитета избирателей Украины, столица страны – Киев выделила из своего бюджета 9 миллиардов гривен, что составляет почти половину (45,6%) от общей суммы взносов областных центров на оборону.

"Комитет избирателей Украины проанализировал данные по бюджетным расходам областных центров и города Киева на силы обороны в 2023 году. Результаты анализа представлены в виде рейтинга. Первую строчку рейтинга занял Киев (городской голова — Виталий Кличко), который в прошлом году направил на поддержку сил обороны около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе", — сообщили в КИУ.

В рейтинге также выделяются другие города, показавшие значительную поддержку ВСУ. Днепр, под управлением городского головы Бориса Филатова, занял второе место, выделив 1,6 миллиарда гривен (8,3% от общей суммы). Хмельницкий и его мэр Александр Симчишин обеспечили вклад в размере 1,5 миллиарда гривен (7,7%), заняв третью строчку. Следом расположились Житомир с 1,3 миллиарда гривен (6,9%) и Одесса, выделившая 1,1 миллиарда гривен (5,9%).

Запросы на информацию были разосланы в феврале 2024 года, а ответы поступили от 13 городов, включая Киев, Хмельницкий, Житомир, Одесса, Николаев, и другие. Данные по остальным областным центрам были собраны из открытых источников.

Этот факт подчеркивает объединенные усилия украинского общества и местных властей в поддержке защитников страны. Отражая общественную солидарность и патриотизм, финансовые взносы отражают стремление каждого региона внести свой вклад в общее дело обороны Украины.