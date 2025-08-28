Сколько нужно ракет-бомб ВСУ, чтобы изменить ситуацию на поле боя: чего сильно боятся россияне

Украина по-прежнему сильно зависит от поставок оружия от западных партнеров. И именно своевременные поставки в достаточном объёме многие эксперты называют чуть ли не решающим фактором в войне. Сколько нужно ракет-бомб ВСУ, чтобы изменить ситуацию на поле боя? Могут ли дальнобойные ракеты кардинально изменить ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Если ракета "Фламинго" реально пойдет в серию и будет эффективна, то нам не надо никакие разрешения

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире "24 Канала" заявил, что три тысячи ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) могли бы изменить ситуацию именно на поле боя, уверен.

"Есть информация, что США могут нам сейчас передать или продать за европейские деньги 3 350 ракет ERAM. Это фактически ракета-бомба, КАБ с двигателем если проще объяснять, с дальностью до 400-450 км. Это очень и очень важное средство, которое нам бы прежде всего могло бы изменить ситуацию именно на поле боя. Потому что как раз КАБов с дальностью несколько сотен километров для украинских сил обороны, для авиации украинской точно не хватает", — отметил Самусь.

Он добавил, что россияне нас забрасывают своими КАБами уже несколько лет. Украина же в противовес российским КАБам имеет только французские HAMMER, американские JDAM, которых получает фактически единицы в неделю.

"И 3350 ERAM, если это будет в масштабе года, — это уже что-то хотя бы примерно то, что нам нужно. Плюс еще украинские разработки, которые я надеюсь, через некоторое время также станут в бой", — сказал эксперт.

Он выразил сомнение, что Трамп позволит применять ERAM по российской территории.

Относительно ударов по российской территории, по его словам, было бы неплохо, чтобы работали наши продукты — украинские ракеты и дроны.

"Если ракета "Фламинго" реально пойдет в серию и будет эффективна, то нам не надо никакие разрешения. Вот самое главное — бить по России, не ожидая разрешений, или чтобы нас или наши способности использовали за столом переговоров. Не надо нас использовать, лучше мы используем свой "Фламинго" или "Длинный Нептун", чтобы у нас были козырные карты", — прокомментировал Самусь.

Можно вынести российскую логистику

Военный эксперт Валерий Романенко отметил, что в Украине сейчас – "наиболее перспективный полигон для испытания средств поражения, которые производят западные ВПК", потому что "многие тенденции оказались несостоятельными в производстве вооружений, а другие, которые игнорировались, типа беспилотников, а оказалось, что они решающее влияние имеют на боевые действия".

"При массированных налетах сбивается 95% "Шахедов", но пять процентов попадают. И они дешевые. Из 10 запущенных крылатых ракет девять наша ПВО сбивает, попадает десятая, но по беспилотникам их пролетает десятка на сотню, – пояснил эксперт. – И даже Соединенные Штаты сейчас практически повторили конструкцию "Шахеда", во всяком случае, по аэродинамике. Американские последние дальние беспилотники – это, фактически, по аэродинамической схеме копия "Шахеда".

По словам Валерия Романенко, США будет поставлять Украине "крылатые бомбы с двигателем", и если Украине с ними удастся поражать российские объекты на расстоянии 400 километров, "это будет очень серьезно".

"При таком количестве бомб можно вынести российскую логистику и в значительной мере вывести из строя противовоздушную оборону. Сейчас у нас же готовится к выпуску многочисленные крылатые ракеты. Это позволит без потерь преодолевать ПВО на линии фронта", – говорит Романенко.

