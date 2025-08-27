Мы вступили в новый этап переговоров: от чего теперь зависит завершение войны в Украине

Все вместе мы вступили в новый этап переговоров, где основными переговорщиками являются Китай и США. Именно в этих переговорах существует вероятность, что состоятся переговоры по Украине. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что российский диктатор Путин хочет сыграть в посреднике на этих переговорах. И пока это ему не удастся, потому что он не нужен как посредник, но он попытается расторгнуть две вещи. Первая – это сокращение ядерного оружия. Это президент США Трамп может продать как победу и это, теоретически, может понравиться главе КНР Си Цзиньрину. Второе дело – участие в разработке северного морского пути и разработке арктического шельфа одновременно КНР и США.

"Экономическая логика, плюс ядерка – это то, что нравится Трампу, но его цель – это удачные переговоры с КНР, которые только стартуют. Логика КНР – в рамках этих переговоров официально получить статус второго полюса мира и договориться о торговом сосуществовании в ближайшие 10-15 лет, предусматривающем развал системы ВТО. Это то, на чем будет настаивать Трамп. И, конечно, Китай и США будут договариваться о таких правилах игры, где не будет прямого военного столкновения между ними", – отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, что наша базовая проблема – нежелание осознать изменения, которые уже происходят на наших глазах, поэтому нам нужно менять переговорную стратегию. Новая переговорная логика – это не только появление еще одного ключевого переговорщика. Это тоже новый забег, как минимум на 5 тысяч метров.

