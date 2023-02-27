logo

BTC/USD

23401.03

ETH/USD

1639.05

LTC/USD

94.47

USD/UAH

39.29

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько необходимо времени для обучения мобилизованных перед отправкой в зону боевых действий
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько необходимо времени для обучения мобилизованных перед отправкой в зону боевых действий

В Украине зафиксированы случаи отправки мобилизованных граждан на фронт без подготовки. Сколько нужно времени на обучение для мобилизованных.

сегодня, 12:01
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Верховная Рада по представлению народного депутата от фракции "Слуга народа" Георгия Мазурашу зарегистрировала законопроект, предусматривающий обязательную подготовку для мобилизованных не менее трех месяцев. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев о необходимом минимальном времени для обучения мобилизованного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос Active Group.

Сколько необходимо времени для обучения мобилизованных перед отправкой в зону боевых действий

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

В Украине сообщалось о нескольких случаях, когда только что мобилизованные отправлялись на фронт в короткие сроки без должной подготовки. Одним из таких случаев произошел с тернополянином Богданом Покитко, который получил повестку 18 января, а 12 февраля был направлен в зону боевых действий, где погиб 16 февраля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Из-за подобных случаев депутат Георгий Мазураш подал законопроект о минимальном времени на подготовку мобилизованных, который составляет три месяца. Также в закон предусматривает добровольную письменную мобилизованность на участие в боевых действиях ранее указанного срока прохождения обучения.

Согласно исследованиям компании Active Group, большинство опрошенных (34,4%) также считают, что три месяца оптимальное время на прохождение обучения впервые мобилизованного. 18,7% выбрали вариант прохождения военной подготовки не менее 6 месяцев, а то, что мобилизованным требуется более года, поддержало 5,3% опрошенных. 16,2% полагают, что достаточно одного месяца. Меньше процента украинцев поддерживают идею, что мобилизованным можно вообще не учить.

Сколько необходимо времени для обучения мобилизованных перед отправкой в зону боевых действий - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал мнения украинцев, можно ли критиковать власть во время войны.

Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы переименование России в Московию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pulsweek/55
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!