Сколько необходимо времени для обучения мобилизованных перед отправкой в зону боевых действий

Верховная Рада по представлению народного депутата от фракции "Слуга народа" Георгия Мазурашу зарегистрировала законопроект, предусматривающий обязательную подготовку для мобилизованных не менее трех месяцев. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев о необходимом минимальном времени для обучения мобилизованного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос Active Group.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

В Украине сообщалось о нескольких случаях, когда только что мобилизованные отправлялись на фронт в короткие сроки без должной подготовки. Одним из таких случаев произошел с тернополянином Богданом Покитко, который получил повестку 18 января, а 12 февраля был направлен в зону боевых действий, где погиб 16 февраля.

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Из-за подобных случаев депутат Георгий Мазураш подал законопроект о минимальном времени на подготовку мобилизованных, который составляет три месяца. Также в закон предусматривает добровольную письменную мобилизованность на участие в боевых действиях ранее указанного срока прохождения обучения.

Согласно исследованиям компании Active Group, большинство опрошенных (34,4%) также считают, что три месяца оптимальное время на прохождение обучения впервые мобилизованного. 18,7% выбрали вариант прохождения военной подготовки не менее 6 месяцев, а то, что мобилизованным требуется более года, поддержало 5,3% опрошенных. 16,2% полагают, что достаточно одного месяца. Меньше процента украинцев поддерживают идею, что мобилизованным можно вообще не учить.





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