В Силы обороны Украины уже мобилизовали более миллиона граждан. Поскольку полномасштабная война продолжается, войску требуется пополнение. Об этом во время представления президентских законопроектов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко. Как сообщает портал "Комментарии", трансляцию данного представления вел у себя в ютуб-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%", – сообщил Литвиненко.

Читайте на портале "Комментарии" — Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующие законы №12152 и №12151 были поддержаны народными депутатами на заседании, состоявшемся 29 октября 2024 года. Оба документа представил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Литвиненко.

Согласно принятым решениям, режим военного положения будет продолжаться с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Во время голосования за закон о продлении военного положения "за" проголосовали 311 депутатов, тогда как за общую мобилизацию отдали голоса 304 народных избранника.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинское общество очень болезненно воспринимает тему мобилизации. Тем временем решающим фактором в затяжной войне является именно рабочая сила, ведь население России в 4 раза превышает население Украины. Западные партнеры видят ситуацию и только разводят руками, потому что не готовы помочь Киеву войсками. Об этом пишет "WSJ".



