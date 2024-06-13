Сколько мужчин еще могут мобилизовать в ряды ВСУ: в Раде назвали цифры

Мобилизационный потенциал в нашей стране насчитывает около 5-6 миллионов мужчин, но от ВСУ теперь нет запросов на это количество. Об этом заявил руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха на своей странице в Facebook .

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

"По разным оценкам (как нашим, так и в СМИ) в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн мужчин. Был ли у нас запрос на мобилизацию их всех? — Нет. Соответственно, стоит вопрос о том, кто не должен быть мобилизован. ", – замечает нардеп.

Еще глава комитета подтверждает, что голосовал за закон о мобилизации, потому что это был запрос ВСУ. Парламентарий отметил, что все запросы военных были выполнены, но подчеркивает, что военные нужды связаны с экономикой.

"Эта война — война человеческих ресурсов против эффективности. Эффективность экономики — одна из ее составляющих. Без работающей экономики нам не победить. В принципе — никому не победить. Не зря есть выражение, что "вторую мировую выиграла экономика США". Конечно, можно сказать , что инженер-конструктор куда важнее в роли штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа (да, это реальный пример), но это будет ложью", — говорит народный депутат.

При этом парламентарий добавляет, что бронировать 100% мужчин государство не собирается, ведь этот процесс даже технически невозможен.

"Да и цель – не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников. Речь идет только об определенном проценте", — заключил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный разнес идею экономического бронирования . Юрий Гудыменко категорично заявил, что он категорически против всех форм так называемого экономического бронирования.