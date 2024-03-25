Сколько мобилизованных, которые не были на фронте: нардеп шокировал статистикой

За два года полномасштабной войны так и не побывали на фронте более восьми тысяч мобилизованных. Такую статистику сообщил член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью " Главкому ".

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Известно, что сразу после своего назначения новый Главком Александр Сырский начал проводить аудит Сил обороны, чтобы выяснить, сколько мобилизованных за два года так и не побывали на фронте. Ранее руководитель президентской фракции Давид Арахамия заявил, что во время аудита нашли "условно, 8 тыс. человек, просто приряженных к Генштабу, и не воевали".

Поэтому Вениславский поделился своим мнением по поводу такого резерва в ВСУ

"Этот вопрос я задавал бывшему начальнику Генштаба (генерал-лейтенант Сергей Шаптала – ред.) на одном из закрытых заседаний Комитета по вопросам нацбезопасности. Если провести аудит внутри Генерального штаба, Минобороны и других центральных военных органов управления, не выполняющих боевых задач, то мы можем получить, по меньшей мере, одну-две бригады резерва, а через искусственно раздутые штаты, которые не всегда выполняют жизненно необходимые функции в секторе безопасности и обороны, пока в этом направлении есть положительные сдвиги, но конкретной цифры не могу озвучить. что это более 8 тысяч человек", – добавил Вениславский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный рассказал, нужна ли тотальная мобилизация в Украине . В последнее время много дискуссий идет о том, нужна ли Украине тотальная мобилизация, усиление той мобилизации, которая идет сейчас. На самом деле, нет смысла в усилении мобилизационного законодательства. Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал младший лейтенант, командир подразделения Р.У.Г. в составе 59 ОМПБр Гамлет Авагян с позывным "Гамлетом".