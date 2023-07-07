Сколько мирных граждан погибло в Украине: ООН назвала новые данные

За 500 дней войны в Украине, с 24 февраля 2022 года, эксперты ООН зафиксировали более 9000 погибших гражданских, в том числе — свыше 500 несовершеннолетних. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявила замруководителя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ноэль Калхун.

ООН подсчитала количество жертв среди гражданского населения

Реальные цифры могут быть намного выше, так как эксперты ООН учитывают лишь те летальные исходы, которые им удалось независимо проверить и подтвердить, отмечает агентство AFP.

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Рост показателей летальности среди мирных жителей был вновь отмечен в мае и июне после некоторого снижения весной — по сравнению с данными за аналогичный период минувшего года. Всего с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года эксперты ООН зафиксировали 9177 жертв и 15 993 раненых, передает DW.

Относительно потерь среди военных нет общепринятых данных, так как обе противоборствующие армии скрывают свои потери. По данным украинского Генштаба, по состоянию на утро 7 июля, в Украине уничтожено 232810 российских оккупанта. По оценке CSIS, на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляют 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых ДНР и ЛНР и наёмников ЧВК "Вагнер").

Украина неоднократно заявляла, что до завершения войны не будет раскрывать количество своих боевых потерь, так как этими данными может воспользоваться противник. Тем не менее, 16 апреля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью испанской газете La Razon, что общие потери бойцов ВСУ "меньше, чем число погибших от землетрясения в Турции". По данным на 5 марта 2023 года, число погибших от землетрясения в Турции приблизилось к 46 тысячам человек.

Тем временем, на Бахмутском направлении ВСУ вернули ранее оккупированные территории.

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