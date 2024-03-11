Сколько лет понадобится Украине, чтобы вступили в ЕС

На мероприятии, посвященном борьбе с коррупцией в Украине и ее прогрессу на пути к членству в ЕС, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сделала веские заявления, которые очертили вектор движения нашей страны в ближайшие годы.

Стефанишина подтвердила, что Украина взяла курс на выполнение определенной "домашней работы" в течение следующих двух лет, необходимой для вступления в Европейский Союз. Однако она подчеркнула, что это лишь начало долгого пути реформ, которые нужны стране, чтобы полноценно интегрироваться в европейское сообщество.



Украина через два года выполнит «домашнюю работу» по вступлению в ЕС

"Я подтверждаю свои слова: необходимо два года, чтобы выполнить домашнюю работу. Но реформы не заканчиваются со вступлением. Это только начало", — сказала она, подчеркивая, что работа, которая была проделана к этому моменту, является лишь вершиной айсберга.



Да, Украина активно работает над тем, чтобы соответствовать всем критериям вступления, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, внедрении демократических стандартов и обеспечении прав человека. Согласно словам Стефанишиной, несмотря на получение решения о начале переговоров, "нам нужно выполнить в сто раз больше работы".

Процесс интеграции в ЕС – это не только техническое исполнение требований, но и глубинная трансформация страны, охватывающая все сферы жизни. Она требует от каждой готовности к изменениям, гибкости и ответственности.

В то же время, важную роль играют Европейский Союз и его страны-члены, от которых будет зависеть не только принятие Украины в свои ряды, но и дальнейшая поддержка на пути реформ. Именно поэтому Стефанишин отмечает важность единства и сотрудничества с европейскими партнерами.

