logo

BTC/USD

97436.07

ETH/USD

3749.10

LTC/USD

113.62

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько иностранцев присоединяется к ВСУ: из скольких стран воюют добровольцы на войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько иностранцев присоединяется к ВСУ: из скольких стран воюют добровольцы на войне

Добровольцы из 72 стран мира присоединились к рядам ВСУ, чтобы вести войну против России.

сегодня, 10:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После начала полномасштабного вторжения России граждане других стран не только говорили о поддержке Украины, но и выражали желание присоединиться к украинскому войску в статусе добровольцев. Главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский рассказал о количестве добровольцев, приобщающихся к борьбе с агрессией РФ.

Сколько иностранцев присоединяется к ВСУ: из скольких стран воюют добровольцы на войне

Иностранные добровольцы. Фото из открытых источников

Подполковник Константин Милевский в комментариях "Эспрессо.Запад" заявил, что в начале полномасштабного вторжения в ряды ВСУ присоединялось до 12 добровольцам в неделю, однако в последнее время эта цифра выросла. По его словам, в настоящее время в ряды ВСУ отбирают от 400 до 600 граждан из других стран.

Кроме того, Милевский рассказал, из скольких стран воюют добровольцы на стороне Украины на войне против России.

"Сейчас в составе подразделений Сил обороны проходят службу граждане из 72 стран мира, 40% из них — это представители Южной Америки", — сказал Милевский.

Как объясняет подполковник, не все добровольцы могут попасть в армию, некоторое количество отсеивается на этапах прохождения ВЛК и показателях физической подготовки.

Главный специалист по прохождению военной службы иностранцами в ВСУ также рассказал о главных причинах иностранцев приобщиться к защите Украины.

"Деньги, опыт, испытания, получение украинского гражданства, ненависть к россиянам – это основные мотивационные факторы. При этом качество службы таких людей такая же, как и у украинцев. Все, кто прибыли к нам мотивированными самими для себя, отлично выполняют боевые задания , сотрудничают, учатся и учат", – сказал Милевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с рекрутингом в Украине и где больше всего добровольцев.

Также "Комментарии" писали о Украине зарегистрированная петиция с просьбой разрешить ввести иностранные войска для войны против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zahid.espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-shchomisyatsya-do-lav-zsu-rekrutuetsya-do-600-inozemtsiv-sukhoputni-viyska
Теги:

Новости

Все новости