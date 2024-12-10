Сколько иностранцев присоединяется к ВСУ: из скольких стран воюют добровольцы на войне

После начала полномасштабного вторжения России граждане других стран не только говорили о поддержке Украины, но и выражали желание присоединиться к украинскому войску в статусе добровольцев. Главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский рассказал о количестве добровольцев, приобщающихся к борьбе с агрессией РФ.

Иностранные добровольцы. Фото из открытых источников

Подполковник Константин Милевский в комментариях "Эспрессо.Запад" заявил, что в начале полномасштабного вторжения в ряды ВСУ присоединялось до 12 добровольцам в неделю, однако в последнее время эта цифра выросла. По его словам, в настоящее время в ряды ВСУ отбирают от 400 до 600 граждан из других стран.

Кроме того, Милевский рассказал, из скольких стран воюют добровольцы на стороне Украины на войне против России.

"Сейчас в составе подразделений Сил обороны проходят службу граждане из 72 стран мира, 40% из них — это представители Южной Америки", — сказал Милевский.

Как объясняет подполковник, не все добровольцы могут попасть в армию, некоторое количество отсеивается на этапах прохождения ВЛК и показателях физической подготовки.

Главный специалист по прохождению военной службы иностранцами в ВСУ также рассказал о главных причинах иностранцев приобщиться к защите Украины.

"Деньги, опыт, испытания, получение украинского гражданства, ненависть к россиянам – это основные мотивационные факторы. При этом качество службы таких людей такая же, как и у украинцев. Все, кто прибыли к нам мотивированными самими для себя, отлично выполняют боевые задания , сотрудничают, учатся и учат", – сказал Милевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с рекрутингом в Украине и где больше всего добровольцев.

Также "Комментарии" писали о Украине зарегистрированная петиция с просьбой разрешить ввести иностранные войска для войны против России.