Сколько иностранцев присоединяется к ВСУ: из скольких стран воюют добровольцы на войне

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Slava Kot
После начала полномасштабного вторжения России граждане других стран не только говорили о поддержке Украины, но и выражали желание присоединиться к украинскому войску в статусе добровольцев. Главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский рассказал о количестве добровольцев, приобщающихся к борьбе с агрессией РФ.
Иностранные добровольцы. Фото из открытых источников
Подполковник Константин Милевский в комментариях "Эспрессо.Запад" заявил, что в начале полномасштабного вторжения в ряды ВСУ присоединялось до 12 добровольцам в неделю, однако в последнее время эта цифра выросла. По его словам, в настоящее время в ряды ВСУ отбирают от 400 до 600 граждан из других стран.
Кроме того, Милевский рассказал, из скольких стран воюют добровольцы на стороне Украины на войне против России.
Как объясняет подполковник, не все добровольцы могут попасть в армию, некоторое количество отсеивается на этапах прохождения ВЛК и показателях физической подготовки.
Главный специалист по прохождению военной службы иностранцами в ВСУ также рассказал о главных причинах иностранцев приобщиться к защите Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с рекрутингом в Украине и где больше всего добровольцев.
Также "Комментарии" писали о Украине зарегистрированная петиция с просьбой разрешить ввести иностранные войска для войны против России.
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