Сколько еще ВСУ будут держать оборону – когда мы может пойти в контрнаступление

Большинство военных экспертов сходятся во мнении, что ближайшим временем не стоит ожидать от ВСУ контрнаступательных операций. Сейчас главная задача для ВСУ истощить российскую армию нанести ей максимальный урон, чтобы потом начать контратаковать. Сколько времени украинским защитникам еще придется держать оборону? И, когда украинская армия может перехватить инициативу на поле боя, начав выбивать врага?

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Начиная с апреля и мая может быть активизация на некоторых локациях

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что по всей видимости сейчас Генштабом ВСУ поставлена задача всем подразделениям – максимально истощить российскую оккупационную армию. И пока полностью не выполнена эта задача переходить к каким-то другим операциям никто не будет. Такое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Еспресо".

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"Я не исключаю, что до середины — конца марта будет исключительно оборонительная тактика по всей линии фронта", – отметил Александр Коваленко.

Он допускает, что апрель-мая могут быть очень горячими в плане активизации ВСУ на определённых направлениях. Все будет зависеть от того, насколько ВСУ удастся истощить врага, истощить его ресурс, который он накопил для своего условно большого наступления.

"Когда это истощение будет выполнено, можно будет говорить о целесообразности других шагов со стороны ВСУ", — отметил военный эксперт.

Мы хотим убедить Запад в том, что россию можно победить, а нам говорят: ну что ж, ок, тогда быстренько нам эту проблему продемонстрируйте

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий предупреждает, что вопрос времени начала контрнаступления ВСУ довольно важен – так, без должной подготовки контрнаступление может захлебнуться и привести к значительным потерям, завершившись фактически поражением. Свое мнение он озвучил в интервью порталу "Слово і діло".

"Такой риск существует. В то же время есть риск, что будет упущено окно возможностей, что мы очень затянем с контрнаступлением, и союзники начнут сворачивать помощь", – заявил эксперт.

Он отметил, украинские защитники имеют высокий моральных дух и готовы идти в контрнаступление, но пока не с чем, так как западные партнеры долго раскачивались и по факту основной пакет западного вооружения, которое было обещано Западом появится в Украине не раньше начала осени 2023 года.

Фактически, отметил эксперт, Украина сейчас оказалась в ситуации, когда союзники ставят Киеву вопрос о контрнаступлении, так как им нужно объяснить собственным избирателям и налогоплательщикам, почему Украине было столько обещано. Но по факту обещанное вооружение еще не поступило в Украину и 320 тысяч россиян, которые сейчас находятся на оккупированных территориях Украины непонятно чем выбивать.

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