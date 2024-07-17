Сколько электроэнергии производят украинские АЭС: актуальные данные

Украинские атомные электростанции (АЭС), обеспечивающие значительную часть энергетических потребностей страны, продолжают работать в условиях военного времени. 15 энергоблоков на четырех АЭС функционируют, но достаточно ли этого для обеспечения потребностей страны. Журналисты "Комментариев" обратились в АО НАЭК Энергоатом, чтобы узнать объемы электроэнергии, производимой каждой из этих АЭС.

Объемы производства электроэнергии на АЭС Украины

Отметим, что на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС работают 9 энергоблоков, а на временно оккупированной Запорожской АЭС – 6.

В Энергоатоме сообщили, что точные данные по объемам производства электроэнергии каждой АЭС конфиденциальны из соображений национальной безопасности. Однако, в компании рассказали о средней себестоимости электроэнергии . За первое полугодие 2024 года полная стоимость производства электроэнергии на АЭС составляет 354,71 коп./кВт∙ч, что является одним из самых низких показателей в мире.

Энергоблоки с реактором ВВЭР-1000 способны производить около 720 млн. кВт∙ч в месяц, а с реактором ВВЭР-440 – 300 млн. кВт∙ч. Однако фактическое производство может варьироваться в зависимости от ряда факторов.

Объемы производства электроэнергии регулируются оператором системы передачи информации с учетом необходимости плановых ремонтов, перегрузки ядерного топлива, восстановления ресурса оборудования и оптимизации работы в осенне-зимний период. Также учитываются техническое состояние оборудования, ситуация в энергосистеме, температура окружающей среды и другие факторы.

"Все энергоблоки украинских АЭС, работающие на мощности, несут нагрузку, уровень которой согласован оператором системы передачи, осуществляющий оперативное управление объединенной энергосистемой Украины, с учетом необходимости оптимизации сроков вывода энергоблоков АЭС в плановые ремонты для перегрузки ядерного топлива", — отметили в Энергоатоме.

Читайте на портале "Комментарии" — К энергосистеме Украины подключен один из атомных блоков. Это произошло после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.