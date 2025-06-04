Сколько детей погибло в Украине в результате агрессии РФ: в каких регионах больше всего

В результате полномасштабного вторжения российских войск в Украину погиб 631 ребёнок, ещё более 1975 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 4 июня 2025 года представил Офис Генерального прокурора

Погибшие дети. Фото: из открытых источников

По информации ювенальных прокуроров, больше всего пострадавших детей зафиксировано в: Донецкой области – 646, Харьковской – 495, Херсонской – 214, Днепропетровской – 242, Киевской – 146, Запорожской – 185, Сумской – 142, Николаевской – 120.

"Эти цифры не окончательные. Работа по их установлению продолжается в районах боевых действий и на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — шесть тысяч тел военнослужащих ВСУ, договорившихся обменять на втором раунде переговоров с Россией, предположительно – погибшие в Курской области РФ. Такую информацию озвучила нардепка София Федина в эфире "Ранок.LIVE".

Политик подчеркнула, что, несмотря на важность возвращения тел для семей, согласование доступа на определенные фронтовые территории может стать шансом для россиян.

"Для передислокации своей техники для усиления своих позиций, в результате чего может быть еще большая атака и еще большие потери с украинской стороны. То есть, эти вещи надо сейчас очень и очень поставить на контроль и очень следить, чтобы Москва не усилилась", – заявила нардеп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, крылатых ракет типа "Калибр", Х-101, Х-59/69 и баллистических ракет. Воздушная тревога звучала на территории всей Украины, работала ПВО. О последствиях атаки по Украине, а также о средствах поражения, которые были задействованы и сколько было сбито, позже сообщат Воздушные Силы обороны Украины.



