Сколько детей погибло в Украине в результате агрессии РФ: в каких регионах больше всего

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Кравцев Сергей
В результате полномасштабного вторжения российских войск в Украину погиб 631 ребёнок, ещё более 1975 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 4 июня 2025 года представил Офис Генерального прокурора
Погибшие дети. Фото: из открытых источников
По информации ювенальных прокуроров, больше всего пострадавших детей зафиксировано в: Донецкой области – 646, Харьковской – 495, Херсонской – 214, Днепропетровской – 242, Киевской – 146, Запорожской – 185, Сумской – 142, Николаевской – 120.
Читайте также на портале "Комментарии" — шесть тысяч тел военнослужащих ВСУ, договорившихся обменять на втором раунде переговоров с Россией, предположительно – погибшие в Курской области РФ. Такую информацию озвучила нардепка София Федина в эфире "Ранок.LIVE".
Политик подчеркнула, что, несмотря на важность возвращения тел для семей, согласование доступа на определенные фронтовые территории может стать шансом для россиян.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, крылатых ракет типа "Калибр", Х-101, Х-59/69 и баллистических ракет. Воздушная тревога звучала на территории всей Украины, работала ПВО. О последствиях атаки по Украине, а также о средствах поражения, которые были задействованы и сколько было сбито, позже сообщат Воздушные Силы обороны Украины.
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