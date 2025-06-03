В Раде заявили, где погибли 6 тысяч военных, чьи тела хотят вернуть в Украину

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Недилько Ксения
Шесть тысяч тел военнослужащих ВСУ, договорившихся обменять на втором раунде переговоров с Россией, предположительно – погибшие в Курской области РФ. Такую информацию озвучила нардепка София Федина в эфире "Ранок.LIVE" .
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Политика не подчеркнула, что, несмотря на важность возвращения тел для семей, согласование доступа на определенные фронтовые территории может стать шансом для россиян.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов отмечает, что, имея такой надежный тыл на Сумщине во время Курской операции, Украина так и не смогла построить нормальную линию обороны, чтобы защищать его сейчас. "То, что я сейчас вижу своими глазами, — тренировочный полигон, не больше.
Нынешний государственный "организм" не способен защищать даже то, из чего сам обогащается. Или президент возьмется за коррупционеров так, как ТЦК — за ухилянтов или ухилянтам скоро негде будет воевать", – пишет Бунятов.
Нардепка Марьяна Безуглая также поддержала мнение военного: "Да, Курскую операцию НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ для подготовки Сумщины к обороне".
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