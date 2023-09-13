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Сколько денег Украина тратит на содержание одного военнопленного

В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины ответили, какие расходы бюджета заложены на одного российского военнопленного.

сегодня, 14:50
Автор:
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Slava Kot
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Украина тратит на содержание одного военнопленного около 3 тыс. гривен в месяц. Об этом сообщает портал "Комментарии", отправивший запрос по информации в Государственную уголовно-исполнительную службу Украины. 

Сколько денег Украина тратит на содержание одного военнопленного

Российские военнопленные. Фото из открытых источников

В ГКВС сообщили, что согласно общему фонду госбюджета на 2023 год предусмотрено содержание военнопленных, осужденных и заключенных по четырем пунктам:


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  • приобретение пищевых продуктов – 14975,88 грн в год на 1 человека;
  • оплата коммунальных услуг – 17257,98 грн в год на 1 человека;
  • приобретение вещевого имущества – 264,66 грн в год на 1 человека;
  • приобретение моющих средств – 71,55 грн в год на 1 человека.

Таким образом, общая сумма расходов на одного человека за год должна быть на уровне 32,5 тыс. гривен, или 2,7 тыс. гривен в месяц.

Отметим, что заместитель министра юстиции Елена Высоцкая ранее сообщала, что на содержание российского военного пленника тратится 10 тыс. гривен ежемесячно. По ее словам, в предварительный подсчет Минюста не попали такие категории, как оплата труда персонала, конвоя, охраны и прочее.

Спецдокладчица ООН по пыткам и другим жестоким видам обращения и наказания Элис Джил Эдвардс посетила украинские места пребывания российских военнопленных и заявила, что Украина уважительно к ним относится.

"Пленные, которых я опросила, были в общем довольны, а некоторые удивлены отношением к ним", — сказала Эдвардс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полсотни российских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ.

Также "Комментарии" писали об ответе руководителя ГУР Кирилла Буданова, возможен ли обмен пленными "всех на всех" в ближайшее время.



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Источник: https://comments.ua/
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