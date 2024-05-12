Сколько денег нужно Украине, чтобы выиграть войну: министр удивил суммой

Министр юстиции Денис Малюска в комментарии для американского издания Politico заявил, что ежегодный пакет в размере 3 миллиардов евро, собранных с доходов от замороженных российских активов, это "почти ничего" в контексте потребностей войны Украины.

Сколько денег нужно Украине, чтобы выиграть войну (фото из открытых источников)

"Если мы говорим о потребностях Украины, как военных, так и гражданских, то 3 миллиарда евро на самом деле почти ничего. Нам нужны сотни миллиардов, чтобы победить в войне", — подчеркнул министр.

Тем не менее, Малыш признал это как "положительный первый шаг".

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС заморозил более 200 миллиардов евро российских государственных активов.

Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию [российских активов] и действительно верит, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим по вопросу решения войны [с Россией]", – добавил министр юстиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что есть первая страна, которая готова предоставить Украине замороженные активы РФ . Великобритания готова ссудить Украине все замороженные активы российского центрального банка в стране на основании того, что Россия будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет "The Guardian".

Он подчеркнул, что это может быть лучшим способом гарантировать Украине, что Россия поплатится за свои преступления. По словам Дэвида Кэмерона, Лондон и дальше будет стремиться добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но, если его не произойдет, Великобритании придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры.