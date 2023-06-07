Сколько денег и времени может пойти на строительство новой ГЭС в Украине: подсчеты Минэкономики

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства экономики.
Каховская ГЭС. Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Как отмечают в Минэкономики, теракт на Каховской ГЭС, организованный оккупантами, можно назвать одной из самых больших техногенных катастроф в Европе за последние десять лет.
Кроме того, в правительстве было выделено 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для обеспечения населения Николаева питьевой водой и 845 млн грн для таких же нужд жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ЕС поддержит Украину в ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС: каким образом ЕС предоставит Украине лодки и водоочистные станции для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. В сообщении Глава Европейской комиссии подчеркнула, что России придется заплатить за военные преступления, совершенные на территории Украины. А виновные в теракте будут наказаны.
Обсуждения
Новости