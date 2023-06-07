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Сколько денег и времени может пойти на строительство новой ГЭС в Украине: подсчеты Минэкономики

Сооружение новой ГЭС может стоить Украине около 1 млрд долларов

сегодня, 11:10
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства экономики.

Сколько денег и времени может пойти на строительство новой ГЭС в Украине: подсчеты Минэкономики

Каховская ГЭС. Фото из открытых источников

"Строительство новой ГЭС может стоить около 1 млрд долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет не менее 5 лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий взрыва будет только расти", – подчеркнула министерша экономики Юлия Свириденко.


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Как отмечают в Минэкономики, теракт на Каховской ГЭС, организованный оккупантами, можно назвать одной из самых больших техногенных катастроф в Европе за последние десять лет.

"Сейчас Украине нужна скорейшая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего мира. Прежде всего речь идет о демонтировании и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции, ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд грн. цифра будет только увеличиваться", — добавила Свириденко.

Кроме того, в правительстве было выделено 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для обеспечения населения Николаева питьевой водой и 845 млн грн для таких же нужд жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ЕС поддержит Украину в ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС: каким образом ЕС предоставит Украине лодки и водоочистные станции для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. В сообщении Глава Европейской комиссии подчеркнула, что России придется заплатить за военные преступления, совершенные на территории Украины. А виновные в теракте будут наказаны.



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