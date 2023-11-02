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Сколько дел по ТЦК и ВЛК передали в суд

Нацполиция озвучила статистику количества дел по ВЛК и военкоматам, попавшим в суд.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Согласно данным Нацполиции, за 9 месяцев 2023 года в суд было передано 30 дел, касающихся деятельности работников военкоматов, руководителей и членов ВЛК, а досудебным расследованием было обработано 168 уголовных производств. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на hromadske.

Сколько дел по ТЦК и ВЛК передали в суд

Сколько дел по деятельности военкоматов и ВЛК передали в суд. Фото из открытых источников

Согласно полученному запросу hromadske от Департамента стратегических расследований Нацполиции, касающегося преступлений, направленных на организацию выезда военнообязанных за границу, или уклонение от мобилизации за 9 месяцев 2023 года, было проведено досудебное расследование в 168 уголовных производствах.


Департамент стратегических расследований Нацполиции указал, что в суд за это время поступило 30 производств, касающихся членов военно-врачебных комиссий и работников военкоматов относительно возможной деятельности уклонения граждан от мобилизации.

Напомним, что Владимир Зеленский 12 сентября ввел решение СНБО по проверке ВЛК. По этому решению работники Минздрава проверят выданные справки от ВЛК по ограниченной пригодности для службы, начиная с февраля 2022 года. Ожидается, что таким образом будут сделаны выводы, которые укажут на фальшивые справки изданные военнообязанным, что во время действия военного положения уехали за границу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в тернопольском военкомате жестоко избили мобилизованных. Соответствующее видео попало в сеть и вызвало негодование у общественности.

Также "Комментарии" писали, что адвокат рассказал, какой штраф можно получить за уклонение от мобилизации и как его избежать.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/nacpoliciya-za-rik-skeruvala-do-sudu-vzhe-30-sprav-shodo-zlochiniv-u-vijskkomatah-ta-vlk
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