Сколько человек мобилизовали в российскую армию за год: о чем говорят цифры

За 2024 год контракт с минобороны РФ подписали до 407,2 тыс. человек. В этом году на войну против Украины каждый день идут около 1 тысячи человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении издания "Важные истории".

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Согласно данным о расходах федерального бюджета, 407,2 тыс. человек — максимальная оценка числа завербованных в армию в 2024 году, минимальное число новобранцев — 374,2 тыс. человек.

Разброс связан с тем, что в августе 2024 года Владимир Путин поднял федеральную выплату за заключение контракта со 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Из-за этого сложно рассчитать точное число контрактников за 3-й квартал 2024 года.

В публикации говорится, что эти данные сигнализируют, что Минобороны РФ, скорее всего, как и ранее завышает число новых контрактников, однако не так масштабно, как раньше. В конце 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что контракт на службу заключили 427 тыс. человек – это на 5-15% выше, чем показывают данные о расходах бюджета.

Оценка зампреда Совбеза Дмитрия Медведева — 450 тыс. контрактников — еще больше расходится с бюджетными тратами.

К концу 2024 года темп вербовки новобранцев в российскую армию стал ниже, чем в 2023-м. Как следует из данных о расходах бюджета, в 4 квартале 2024-го контракт подписывали в среднем 1700 человек в день. Это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Авторы публикации отмечают, Путин заявил, что к лету 2025 года число заключивших контракт для участия в войне против Украины выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Данные о расходах бюджета за 2025 год еще не опубликованы, однако оценить реальные темпы набора наемников можно с помощью сведений о выплатах единовременных бонусов новым контрактникам из региональных бюджетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — пойдет ли Кремль на принудительную мобилизацию: какой мобилизационный ресурс РФ.



