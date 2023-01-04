Сколько было и еще будет: В ГУР посчитали "шахеды" России

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о вражеской армии иранских "шахедов", пишут "Комментарии". Подробно рассказал об уже примененных и тех, поставки которых ждут.



Украинская разведка назвала количество «шахедов» в РФ

"У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов. По контракту предусмотрено 1750. Нужно время для их доставки и подготовки, — говорит Скибицкий. — В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставок. Сколько это будет – будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз".

Рассказывая о запуске дронов "роями", разведчик уточнил, что массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) и попасть в объекты. По его словам, если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта и меньше шансов попасть в запланированное место.

Представитель ГУР МО Украины также проинформировал, что армия РФ использует разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняет районы запуска дронов.

"Дрон-камикадзе — это баражирующий боеприпас, артиллерийский снаряд весом боевой части до 40 кг. Он имеет крылья, фюзеляж, двигатель, винт, взлетает с катапульты и летит туда, куда его направили операторы. В этой конструкции есть электроника, которая имеет GPS- навигацию, даже несколько: если заглушат одну, то будет работать другая. Дроны программируются на определенные маршруты, летят по спутниковой связи", — пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий и Игнат.

Напомним, как писали "Комментарии", за последнюю неделю украинские защитники уничтожили около 200 БПЛА.

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