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Сколько боевиков Кадыров отправил на войну в Украину: британская разведка назвала точные цифры

Пророссийские чеченские силы воюют с Украиной с 2014 года

сегодня, 16:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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В пророссийских чеченских подразделениях на войне с Украиной сейчас находится почти 9000 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Сколько боевиков Кадыров отправил на войну в Украину: британская разведка назвала точные цифры

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что пророссийские чеченские силы воюют с Украиной с 2014 года. Дополнительные чеченские формирования были переброшены в Украину в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году. Однако, понеся тяжелые потери с самого начала, чеченские подразделения в основном были отнесены к обеспечению охраны тыла и были высмеяны как TikTok-солдаты за их посты в социальных сетях. После вывода российской частной военной компании "Вагнер" с фронта в мае 2023 года чеченские подразделения были вынуждены вернуться на передовую, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, подразделения чеченского спецназа принимают на себя основную тяжесть боевых действий на передовой, в то время как основная часть чеченских сил продолжает проводить операции по обеспечению безопасности тыловых районов.

"Помимо предоставления живой силы, еще одним ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российских солдат. По данным руководства Чечни, с 2022 года в Российском университете специального назначения в Гудермесе (Чечня) прошли обучение около 42 тысяч российских военнослужащих. Однако вполне вероятно, что сотрудники проходят обучение в университете только до 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учреждения", — отмечают в Минобороны Британии.

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