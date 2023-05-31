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Сколько беженцев из Украины планируют остаться в Польше: результаты социологического исследования

Домой из Польши намерены вернуться в ближайшей или более длинной перспективе 62% украинцев, среди них и довоенные мигранты

сегодня, 10:50
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", передает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Сколько беженцев из Украины планируют остаться в Польше: результаты социологического исследования

Украинцы в Польше. Фото из открытых источников

Организаторами опроса выступили Фонд поддержки мигрантов на рынке труда EWL, Центр восточноевропейских студий Варшавского университета и миграционная платформа EWL.


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Среди респондентов 40% – это украинцы, переехавшие в Польшу после начала полномасштабного вторжения. 60% – это довоенные мигранты.

Согласно результатам опроса, 62% хотят вернуться на Родину в более близкой или более длинной временной перспективе, 30% беженцев, планируют остаться на чужбине. Также 50% украинцев в Польше заявили о намерении подавать документы на получение вида на жительство. Исследование проводилось в 16 городах в течение марта. В нем приняло участие 500 граждан Украины.

Среди стимулов остаться в Польше обычно: "здесь легче найти работу", "наши языки похожи", "у меня в Польше друзья, родственники", "поляки доброжелательно относятся к украинцам".

В то же время, остаться в этой стране респондентам мешает: "переживание за родных в Украине", "нехватка денег на проживание", "плохое знание языка", "трудности в поиске работы", "трудности в доступе к медицине".

Читайте на сайте "Комментарии", - Правительство Польши приняло судьбоносный закон в отношении украинских беженцев: детали Согласно официальным данным, польские власти продлили легальное пребывание всех военных беженцев до 4 марта 2024 года. До поры до времени, как известно, легальное пребывание украинцев в этой стране должно было закончиться в августе 2023 года, после чего беженцы, не имеющие вида на жительство или иного польского документа, должны покинуть территорию соседнего государства.

 

 



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3716318-ponad-60-ukrainciv-u-polsi-planuut-povernutisa-dodomu.html
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