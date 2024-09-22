Сколько без света будут сидеть украинцы, если россияне ударят по ядерным объектам

В случае отключения атомных электростанций от энергосистемы страны возможны аварийные отключения электроэнергии, об этом в эфире "Эспрессо" заявил энергетический эксперт Сергей Дяченко.

Отсутствие света

По его словам, если придется отключить наши АЭС от энергосистемы, то мы столкнемся с аварийными режимами, когда электроэнергия будет доступна всего 4-5 часов в сутки.

"Такой сценарий развития событий очень отрицательный", — отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, все же следует понимать, что россияне бьют по распределительной системе и украинские энергетики уже научились очень быстро ее восстанавливать. Кроме того, добавляет Дяченко, созданы существенные запасы электроэнергии, а специалисты достаточно быстро ремонтируют уничтоженные распределительные станции.

"К примеру, во время последнего обстрела. Через три недели наша энергосистема заработала в нормальном режиме, и мы идем почти без отключений света", — пояснил Дяченко.

Эксперт также добавил, что при избежании масштабных повреждений энергосистемы зимой можно ожидать стабильный график электроснабжения.

"Конечно, наша энергосистема работает не так надежно, как хотелось бы. Впрочем, снижение температур помогло наладить нашу энергосистему и график отключений. Если все будет хорошо и мы избежим дополнительных разрушений нашей энергетической системы, то сможем пройти зиму в более-менее нормальных условиях ", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики, в частности, по открытым распределительным устройствам атомных станций и подстанциям передачи, которые являются критическими для обеспечение работы атомной энергетики



