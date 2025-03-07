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Скольких украинцев заставили взять российские паспорта: британская разведка раскрыла цифры

Путин заявил, что Россия завершила выдачу паспортов украинцам, проживающим на незаконно оккупированной Россией территории Украины

сегодня, 12:46
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Кравцев Сергей

Москва проводит на оккупированной территории Украины насильственную русификацию. Под угрозой конфискации имущества заставили взять российские паспорта 3,5 млн украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Скольких украинцев заставили взять российские паспорта: британская разведка раскрыла цифры

Паспорт РФ. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке российский диктатор Владимир Путин 4 марта заявил, что Россия завершила выдачу паспортов украинцам, проживающим на незаконно оккупированной Россией территории Украины. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что украинцам на оккупированной территории было выдано 3,5 млн российских паспортов, что больше, чем 2,8 миллиона, о которых сообщалось в марте 2024 года.                                                                            

По данным британской разведки, Россия обуславливает получение российских паспортов доступом к услугам в оккупированных регионах, включая социальные услуги, здравоохранение и финансовые услуги. Наличие российского паспорта также обязывает к призыву в российскую армию. Украинцам, не имеющим российского паспорта, также грозит конфискация их имущества властями.

"Усилия России по обеспечению управления на незаконно оккупированной территории, а также по принуждению украинцев к получению российских паспортов свидетельствуют о неизменной приверженности высшего руководства России политике русификации и ее проведении", — отмечают в Минобороны Британии.

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