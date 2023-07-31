Скандалы с отдыхом нардепов и чиновников за границей во время войны: что думают украинцы

На прошлой неделе появилось новое расследование СМИ об отдыхе на Мальдивах нардепа Юрия Аристова. В результате политик написал заявление о сложении своего мандата. А генеральный прокурор начал уголовное производство по законности выезда Аристова на Мальдивы. К нему домой с обысками пришли силовики, которые нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на роскошный курорт.

Отдых Аристова на Мальдивах (коллаж из открытых источников)

Затем возник новый скандал со слугой народа Андреем Холодовым, который в январе 2023 выехал на Кипр и больше не возвращался. Холодов уже полгода не посещает заседание парламента. Сегодня народный депутат от "Слуг народа" и кум Медведчука Андрей Холодов написал заявление о сложении полномочий.

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Стоит отметить, что несмотря на войну и запрет мужчинам выезжать за границу, многие чиновники и депутаты, пользуясь служебным положением и другими причинами уехать, попадают в похожие скандалы.

Социологическая компания Active Group провела опрос по поводу скандала и спросила украинцев, нужно ли смягчить или усложнить правила временного выезда мужчин за границу.

Следует отметить, что такой вопрос социологи задавали украинцам в марте, мае и июле 2023 года.

Большинство украинцев, а именно 25,8%, в июле (даже после скандалов) считают, что нужно оставить все как есть.

В мае 29,2% опрошенных выступали за смягчение ограничений.

В марте большинство опрошенных (27,3%) тоже поддержали смягчение.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что правильно ли поступила Ольга Харлан, что не пожала руку россиянке. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан встретилась на Чемпионате мира с "нейтральной" атлеткой из России Анной Смирновой. Украинская спортсменка победила россиянку в первом раунде ЧМ со счетом 15:7, однако выбыла из соревнований из-за того, что не пожала руку соперницы.