Главная Новости Общество Война с Россией Скандал вокруг Sister's Aroma: чествуют армию РФ
11 сентября 2025, 19:57
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Известный украинский парфюмерный бренд Sister's Aroma, основанный сестрами Бурковскими, очутился в центре громкого скандала. Журналистские расследования доказывают, что компания продолжала работать в России даже после начала войны, несмотря на публичные заявления о выходе из этого рынка.

Скандал вокруг Sister's Aroma: чествуют армию РФ

Sister’s Aroma

Еще после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе бренд не только не сократил свое присутствие в России, а наоборот активно развивался. Для российских клиентов действовал отдельный сайт sistersaroma.ru и Instagram-страница, ориентированная на местную аудиторию. В 2018 году компания даже запускала акции до 23 февраля – праздника, который в России чествует армию.

Официально Sisters's Aroma заявляла, что покинула российский рынок, однако на складах оставались товары на сумму свыше $500 000. Учредители объясняли это тем, что продукцию "угнали и вывезли в Белгород", но доказательств контроля над логистикой так и не предоставили. Более того, уже после 24 февраля 2022 года украинские журналисты находили духи бренда на маркетплейсах Wildberries и других российских платформах.

Компания пыталась оправдаться, заявляя, что продажи ведут бывшие партнеры. В то же время, расследования показали, что бренд активно инвестировал в глянцевые медиа, в частности в издание ELLE, покупая публикации по $3000, чтобы отмыть репутацию и избежать критики.

Новую волну возмущения вызвал инцидент в июне, когда соучредитель бренда Юлия Бурковская поставила ругательство на сообщении российской блоггерши и поклонницы путина Виктории Бони, публично развернувшей флаг России на Эвересте. Это стало для многих пользователей очередным доказательством двойных стандартов основательниц бренда.

В соцсетях реакция была мгновенной: Sister's Aroma никогда не были сознательным бизнесом, писали пользователи. "Их постоянно ловили на том, что они торгуют в России и Крыму. А здесь, в Киеве, сирены ревут — и они ругают путинисток".

Скандал лишь обострился на фоне давних подозрений по поводу пророссийской политики компании, подорвав доверие к бренду и его основательницам.

Источник: https://www.ucsc.org.ua/tovary-ukrayinskogo-brendu-sisters-aroma-dosi-prodayutsya-v-rf/?
