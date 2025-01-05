Скандал со 155-й бригадой: Сырский решил, что будет делать

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сосредоточении внимания на укреплении способностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, вокруг которой ранее возник скандал из-за вероятного массового дизертирства военнослужащих и недостаточной боевой подготовки.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

Об этом он заявил по итогам совещания с командирами подразделений беспилотных систем.

"Отдельное внимание уделил наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения", – написал главнокомандующий.

Было принято решение об увеличении количества бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершается работа над концепцией применения отдельной бригады беспилотных систем и типовой структуры, находящейся на финальной стадии разработки.

Журналист Юрий Бутусов ранее сообщил о проблемах, связанных с созданием 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", ведущей боевые действия под Покровском. По его словам, в ходе учения во Франции бригаду самовольно покинули 50 военнослужащих.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ДБР проверит данные Бутусова о бегстве военных из 155-й бригады. Государственное бюро расследований приступило к расследованию ситуации вокруг недавно сложившейся и обученной во Франции 155-й механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская". Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, по информации которого до вступления 155 ОМБр в бой ее самовольно покинули более 1700 бойцов. В ГБР подтвердили начало уголовного производства.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян подтвердила, что Бюро "действительно изучает" факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины. По ее словам, говорить о предварительных результатах пока рано.

