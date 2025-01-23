Скандал со 155 бригадой набирает обороты: Сырский сделал заявление

155-я отдельная механизированная бригада (155 ОМБр) им. Анны Киевской, которая после прохождения обучения за рубежом, не доехав до фронта, развалилась, теперь приобретает определенные боевые возможности. Как передает портал "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в соцсети, что во время работы на командных пунктах на Покровском направлении заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

При этом, особое внимание было уделено 155 ОМБр.

"Бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих", — сообщил Сырский.

Отдельно главком поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, откликнувшейся на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению вышеупомянутой воинской части.

Стоит отметить, украинское командование усиливает войска в Покровске, на который нацелились россияне. Однако 155-я механизированная бригада, которая должна была сыграть в этом важную роль, начала разваливаться, не доехав до фронта. Эта бригада является одной из немногих в ВСУ, которая имеет на вооружении немецкие танки "Леопард 2" и французские гаубицы "Цезарь". Номинально в штате бригады должно быть более 5800 военных. Именно поэтому ее называли одной из крупнейших в ВСУ.

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