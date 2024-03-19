Ситуация в Сумской области: Жители выехали и передали населенные пункты под контроль ВСУ

Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, 5 населенных пограничных пунктов Сумщины больше всего страдают от обстрелов. Как отметил чиновник, в каждом из этих сел осталось от трех до десяти человек. По информации Артюха, в настоящее время их эвакуацией занимаются представители Вооруженных сил.

Обстрел Сумской области

Впрочем, как сообщил председатель Сумской ОВА, на Сумщине полностью покинуто 22 населенных пункта. По его словам, жители передали эти села под управление ВСУ. Артюх сообщил, что по имеющейся информации, те силы и средства, которые сосредоточил враг у границы, недостаточны для того, чтобы организовать прорыв.

Вместе с тем Артюх добавил, что сейчас больше всего жители Сумской области страдают от ракетных ударов, которыми враг активно разрушает инфраструктуру области.

При этом спикер Оперативного командования "Север" Вадим Мысник сообщил, что Силы обороны на Сумщине выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ. По его словам, украинские военные занимаются уплотнением первой, второй и третьей линий обороны.

Кроме того, Мысник также подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет большой группировки российских военных, которая могла бы организовать вторжение на территорию Сумской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начиная с 12 марта, россияне начали активно наносить удары по Сумской области. Местные жители вынуждены были эвакуироваться, поскольку, по их словам, кафиры устроили им ад на земле. Вместе с тем есть мнение, что россияне устроили мирным жителям террор как месть за действия российских добровольцев на территории Курской и Белгородской областей РФ.