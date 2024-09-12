"Ситуация тяжелая": Россия привлекла новейшую технику, чтобы усилить наступление под Покровском

Российские оккупанты опрокинули регулярные подразделения воздушно-десантных войск и новейшую тяжелую технику на Покровское направление, что привело к серьезной эскалации боевых действий. Как сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо", ситуация в этом районе чрезвычайно сложна.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

С 6 утра враг приступил к штурмам, используя новейшую бронетехнику, в частности, боевые машины пехоты БМП-3, танки и боевые машины десанта. Первоначально было привлечено 20 единиц техники, позже еще 11. Бои продолжаются, и российские войска пытаются обойти Покровск с флангов через направления Мирнограда и Селидового.

"Враг начал штурмы с 6 утра, привлекая новейшую тяжелую бронетехнику, в частности, БМП-3, танки и боевые машины десанта. Во время первого штурма враг использовал 20 единиц техники, затем — 11. Пока бои продолжаются", — отметил Цехоцкий.



Несмотря на жесткое сопротивление сил обороны Украины, россияне не смогли прорвать оборону фронтально, однако ситуация остается чрезвычайно напряженной, особенно на южных флангах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Покровске нет света, воды и газа. Неделю назад, 5 сентября, россия совершила очередной акт терроризма. Ее снаряды снова были направлены на объекты критической инфраструктуры. Среди них – энергетические предприятия ДТЭК.

По информации Покровской городской военной администрации, в результате обстрела без электроснабжения на несколько суток остался почти весь город. Части Покровской энергетики его вернули. Жителям района Динасового завода, до сих пор без электроснабжения, его восстановить технически невозможно.

