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"Ситуация тяжелая": Россия привлекла новейшую технику, чтобы усилить наступление под Покровском

Россияне привлекли к наступлению на Покровском направлении элитные боевые подразделения и тяжелую бронетехнику, ситуация остается затруднительной, отметил офицер ВСУ.

сегодня, 18:45
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Лиля Воробьева

Российские оккупанты опрокинули регулярные подразделения воздушно-десантных войск и новейшую тяжелую технику на Покровское направление, что привело к серьезной эскалации боевых действий. Как сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо", ситуация в этом районе чрезвычайно сложна.

"Ситуация тяжелая": Россия привлекла новейшую технику, чтобы усилить наступление под Покровском

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

С 6 утра враг приступил к штурмам, используя новейшую бронетехнику, в частности, боевые машины пехоты БМП-3, танки и боевые машины десанта. Первоначально было привлечено 20 единиц техники, позже еще 11. Бои продолжаются, и российские войска пытаются обойти Покровск с флангов через направления Мирнограда и Селидового.

"Враг начал штурмы с 6 утра, привлекая новейшую тяжелую бронетехнику, в частности, БМП-3, танки и боевые машины десанта. Во время первого штурма враг использовал 20 единиц техники, затем — 11. Пока бои продолжаются", — отметил Цехоцкий.

Несмотря на жесткое сопротивление сил обороны Украины, россияне не смогли прорвать оборону фронтально, однако ситуация остается чрезвычайно напряженной, особенно на южных флангах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Покровске нет света, воды и газа. Неделю назад, 5 сентября, россия совершила очередной акт терроризма. Ее снаряды снова были направлены на объекты критической инфраструктуры. Среди них – энергетические предприятия ДТЭК.

По информации Покровской городской военной администрации, в результате обстрела без электроснабжения на несколько суток остался почти весь город. Части Покровской энергетики его вернули. Жителям района Динасового завода, до сих пор без электроснабжения, его восстановить технически невозможно.
 



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiyani-khochut-pidiyti-do-pokrovska-po-flangakh-ofitser-59-i-okremoi-motopikhotnoi-brigadi-tsekhotskiy
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