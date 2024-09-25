Ситуация стремительно ухудшается: Силы обороны могут попасть в настоящий котел

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Ткачик Олеся
Вооруженные силы Украины, вероятно, будут вынуждены покинуть Угледар в Донецкой области, об этом в интервью NV сказал военный обозреватель Денис Попович.
Угледар
По его словам, в последние недели ситуация для Сил обороны и ВСУ, которые удерживали город на протяжении более двух с половиной лет, стала крайне неблагоприятной.
Как подчеркнул эксперт, российские войска продвигаются по двум направлениям: с запада и северо-востока и эти маневры создают реальную угрозу окружения.
Попович добавил, что российские войска уже закрепились в окрестностях города, однако этот факт не является определяющим. Наибольшая опасность заключается в маневрах противника по двум направлениям, что, вероятно, заставит украинские силы отойти из Угледара во избежание оцепления.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ будут выходить из Угледара, чтобы не попасть в окружение. Такое решение может быть принято в течение ближайших часов или суток.
Также "Комментарии" рассказывали , что ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние несколько дней, хотя мы знаем, что к попытке окружить этот населенный пункт враг прибегал и раньше. Известно, что вчера отдельные группы российских бойцов вошли с востока в Угледар. Так что динамика не в нашу пользу. Впрочем, как отмечают эксперты, пока речь о полном окружении Сил обороны не идет.
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