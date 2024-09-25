Ситуация стремительно ухудшается: Силы обороны могут попасть в настоящий котел

Вооруженные силы Украины, вероятно, будут вынуждены покинуть Угледар в Донецкой области, об этом в интервью NV сказал военный обозреватель Денис Попович.

Угледар

По его словам, в последние недели ситуация для Сил обороны и ВСУ, которые удерживали город на протяжении более двух с половиной лет, стала крайне неблагоприятной.

Как подчеркнул эксперт, российские войска продвигаются по двум направлениям: с запада и северо-востока и эти маневры создают реальную угрозу окружения.

"То есть это не полуокружение, там есть угроза физического окружения, не оперативного. Я не думаю, что будут развиваться бои в городе", — отметил эксперт.

Попович добавил, что российские войска уже закрепились в окрестностях города, однако этот факт не является определяющим. Наибольшая опасность заключается в маневрах противника по двум направлениям, что, вероятно, заставит украинские силы отойти из Угледара во избежание оцепления.

"Не знаю, определяют ли часы сроки пребывания Угледара под контролем Вооруженных сил Украины, но дни — эта оценка верна. Хотя, может быть, и часы. То есть, там ситуация стремительно ухудшается", — подытожил Попович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ будут выходить из Угледара, чтобы не попасть в окружение. Такое решение может быть принято в течение ближайших часов или суток.

Также "Комментарии" рассказывали , что ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние несколько дней, хотя мы знаем, что к попытке окружить этот населенный пункт враг прибегал и раньше. Известно, что вчера отдельные группы российских бойцов вошли с востока в Угледар. Так что динамика не в нашу пользу. Впрочем, как отмечают эксперты, пока речь о полном окружении Сил обороны не идет.



