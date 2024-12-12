Украина производит собственное оружие – за годы полномасштабной войны было презентовано немало новинок. При этом частные изготовители ОПК сообщают об отсутствии государственных заказов на 2025 год. По результатам опроса, проведенного Технологическими Силами Украины (ТСУ), 75% производителей даже не ведут переговоры о государственных контрактах на следующий год. Такая ситуация наблюдалась к началу декабря 2024 года.

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Отмечается, что каждый четвертый респондент подтвердил процесс переговоров в разрезе госбюджета на 2025 год с госзаказчиками.

Опрос показал, что к началу декабря 2024 года подписаны переходные государственные контракты на изготовление и поставку военной техники имеют только 19% производителей.

“Контракты, подписанные в последнем квартале этого года, продлятся до первого квартала 2025 года. Согласно опросу, большинство компаний с переходными контрактами – это производители вооружения и военной техники, производство которых длится от 1 до 5 месяцев. В то же время оружейники, производящие сложную технологическую продукцию, в том числе Deep Strike, с циклом производства 6-8 месяцев, составляют очень незначительную часть”, — говорится в объяснении результатов опроса.

65% частных производителей отметили, что пока нет переходных контрактов. 16% находятся в процессе переговоров с госзаказчиками на заключение контрактов.

При этом, по мнению аналитиков ТСУ, ни одна из опрошенных частных компаний ОПК не верит, что государство способно загрузить их производственные мощности на 100%.

Более половины компаний прогнозируют, что получат загрузку по государственным контрактам в 2025 году менее чем на 30%. Еще 32% предполагают, что выполнение госзаказа запустит до 50% мощностей. И только 13% рассчитывают, что будут работать на 80% возможностей.

И при этом государство запрещает экспорт оружия. А популисты кричат, мол, это преступление во время войны позволять "наживаться". У людей нет банального понимания бизнеса, понимания базовых понятий как "оборотные средства", реинвестиции, завоевания рынков и т.п.”, — говорится в сообщении ВСУ.









Напомним, что Украина требует от США, как рассказывал портал "Комментарии", новых решений по оружию.



