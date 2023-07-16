Ситуация под Купянском обостряется: что говорят в Минобороны

Тревожны новости с восточного фронта. Там ситуация ощутимо обостряется, противник по некоторым направлениям перешел в наступление.

Ситуация под Купянском обостряется (фото из открытых источников)

Об этом сообщает в собственном telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр. Она пишет, что уже два дня подряд захватчики наступают в направлении города Купянск Харьковской области.

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"Мы в обороне. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки", — информирует Маляр.

Замминистра обороны отмечает, что россияне продолжают наступление также на Авдеевском и Марьинском направлениях, но там у захватчиков нет существенного успеха. Там также продолжаются тяжелые бои, однако продвинуться вперед ни одна из сторон не смогла.

При этом, более оптимистичная ситуация в районе Бахмута, где украинские защитники постепенно продвигаются на южном фланге. Вместе с тем, на рубежах северного фланга военные ВСУ прилагают усилия, чтобы сдерживать продвижение оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия начинает совместные военные учения с Китаем: что известно .16 июля Китайская морская флотилия отправилась из порта Циндао, чтобы присоединиться к военно-морским и воздушным силам РФ в Японском море для участия в военных учениях . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Китая. В сообщении говорится, что обучение под кодовым названием "Север/Взаимодействие-2023" является расширением военного сотрудничества между Китаем и Россией после полномасштабного вторжения Кремля в Украину. Официально обучение якобы направлено на "обеспечение безопасности стратегических водных путей". Следовательно, флотилия Китая в составе 5 боевых кораблей и 4 корабельных вертолетов вышла из восточного порта Циндао.