Ситуация плохая, мы проигрываем войну: военный сказал, что нужно изменить

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает свой мирный план, готовый к концу года. Кроме того, журналистам он рассказал о единстве партнеров, о давлении на Россию, у которой "не будет никаких шансов", а также о начале переговоров с "ответственными странами" по суверенитету и территориальной целостности Украины.
Война в Украине
По его мнению нельзя ни о чем договориться с теми, кто собирается тебя съесть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал Зеленский в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK сообщил, что Украина готовит мирный план для завершения войны, который должен быть готов к концу ноября. Президент отметил три основных фактора, необходимые для справедливого завершения войны: терпение, поддержка и дипломатическое давление. Он также подчеркнул, что не может реагировать на показательные призывы России к прекращению огня, поскольку агрессор продолжает обстрелы и оккупацию украинских территорий.
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