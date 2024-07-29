Ситуация плохая, мы проигрываем войну: военный сказал, что нужно изменить

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает свой мирный план, готовый к концу года. Кроме того, журналистам он рассказал о единстве партнеров, о давлении на Россию, у которой "не будет никаких шансов", а также о начале переговоров с "ответственными странами" по суверенитету и территориальной целостности Украины.

Война в Украине

"Интервью было японскому телеканалу, и, возможно, японцы поняли, о чем идет речь, а я – не очень. Потому что не может быть никаких переговоров по суверенитету. Он либо есть, либо его нет. И территориальная целостность, как и права человека, – либо есть, либо ее нет", – отметил военный Юрий Касьянов.

По его мнению нельзя ни о чем договориться с теми, кто собирается тебя съесть.

"Давайте не будем обманывать себя. Ситуация плохая, мы проигрываем войну. И будем проигрывать дальше, пока нас не съедят полностью, если будем рассчитывать только на западную помощь, репрессивную мобилизацию и переговоры о суверенитете. Может, японцам такого нельзя говорить, а народу Украины – нужно. Потому что нам жить в этой стране. Или не жить", – подчеркнул Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал Зеленский в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK сообщил, что Украина готовит мирный план для завершения войны, который должен быть готов к концу ноября. Президент отметил три основных фактора, необходимые для справедливого завершения войны: терпение, поддержка и дипломатическое давление. Он также подчеркнул, что не может реагировать на показательные призывы России к прекращению огня, поскольку агрессор продолжает обстрелы и оккупацию украинских территорий.



