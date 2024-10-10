"Ситуация очень опасная": в ВСУ призвали власть заняться проблемами курсантов

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Марьян Ощановский
Ситуация, которая на сегодняшний день существует с социальной защитой и финансовым обеспечением курсантов — это позор, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В ВСУ недовольны положением курсантов. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, такая ситуация очень опасна и прямо подрывает безопасность государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия занимается ликвидацией противника. "Группа российских оккупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурочку". Наши ребята работают над их уничтожением. Назад у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий.
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