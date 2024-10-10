logo

BTC/USD

59647.05

ETH/USD

2365.97

LTC/USD

64.07

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Ситуация очень опасная": в ВСУ призвали власть заняться проблемами курсантов
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ситуация очень опасная": в ВСУ призвали власть заняться проблемами курсантов

Государство должно заниматься курсантами военных университетов

сегодня, 22:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Ситуация, которая на сегодняшний день существует с социальной защитой и финансовым обеспечением курсантов — это позор, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Ситуация очень опасная": в ВСУ призвали власть заняться проблемами курсантов

В ВСУ недовольны положением курсантов. Фото из открытых источников

"Молодые ребята сознательно хотят выбрать профессию военного, понимая все риски и воспитываясь на примерах героизма современной войны. Мотивированные и перспективные, они должны составить основу армии будущего. Кроме того, они уже вовлекаются в выполнение определенных важных задач. От государства они получают пренебрежительное отношение, мизерное денежное обеспечение и отсутствие социальных гарантий. Поэтому учебные заведения сейчас страдают недобором, а курсанты массово хотят отчисляться", — отметил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, такая ситуация очень опасна и прямо подрывает безопасность государства.

"Если мы беспокоимся о будущем Украины, студенты военных учебных заведений не должны получать копейки. Они заслуживают достойного отношения и адекватного поощрения", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия занимается ликвидацией противника. "Группа российских оккупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурочку". Наши ребята работают над их уничтожением. Назад у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5405
Теги:

Новости

Все новости