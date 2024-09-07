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"Ситуация непростая, но улучшилась": Зеленский прокомментировал бои под Покровском

Президент заявил, что пока рано делать какие-то выводы о ситуации на Покровском направлении

сегодня, 17:38
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Марьян Ощановский

Ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней улучшилась, но остается непростой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация непростая, но улучшилась": Зеленский прокомментировал бои под Покровском

Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"Ситуация на Покровском направлении в любом случае непростая. Я благодарен воинам. До выезда на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, где-то три-четыре дня ситуация там была лучше. Мы проговаривали все эти детали три раза в день с Александром Сырским" , – сказал Владимир Зеленский.

При этом президент отметил, что пока рано обсуждать ситуацию на Покровском направлении.

"Там важна ситуация, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все полностью стабилизируется, тогда будем разговаривать об этом", — добавил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчи", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Победа Трампа может покинуть Европу в затруднительном положении, пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oGe0e1_qB_E
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