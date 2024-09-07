"Ситуация непростая, но улучшилась": Зеленский прокомментировал бои под Покровском

Ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней улучшилась, но остается непростой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"Ситуация на Покровском направлении в любом случае непростая. Я благодарен воинам. До выезда на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, где-то три-четыре дня ситуация там была лучше. Мы проговаривали все эти детали три раза в день с Александром Сырским" , – сказал Владимир Зеленский.

При этом президент отметил, что пока рано обсуждать ситуацию на Покровском направлении.

"Там важна ситуация, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все полностью стабилизируется, тогда будем разговаривать об этом", — добавил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчи", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Победа Трампа может покинуть Европу в затруднительном положении, пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник.

