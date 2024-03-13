Ситуация на востоке ухудшается: в ВСУ рассказали о тяжелых боях за село возле Авдеевки

Российские захватчики сообщили, что заняли поселок Невельский Донецкой области. Но эта информация – ложная. Заявления РФ опровергает спикер ОСУВ "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой, комментируя ситуацию Liga.net .

Ситуация в Невельском (фото из открытых источников)

Как он говорит, враг распространяет фейковую информацию о контроле над этим населенным пунктом. Сейчас украинские военные продолжают контролировать этот поселок на Авдеевском направлении.

Также аналитики DeepState подтверждают, что Невельское остается под контролем военных сил обороны Украины по состоянию на конец суток 12 марта. Но, как сообщает ресурс, "ситуация медленно ухудшается".

"Враг проводит штурмовые действия южнее села. Учитывая, что данная информация является преждевременным сообщением вверх об успехе, то командование россиян привлечет дополнительные силы, чем усилит давление для исправления своей же лжи", — добавляют аналитики DeepState .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский снова уехал на фронт и рассказал, где есть угроза продвижения вражеских войск . Как сообщил Александр Сырский, он находится на фронте, а именно побывал в двух бригадах, где осложняется обстановка. По его словам, в этих направлениях есть угроза продвижения российских подразделений в глубь украинских территорий.

Сырский сообщил, что после детального анализа оперативной обстановки и возможных угроз принят ряд решений, а именно об усилении частей резервами, боеприпасами, а также средствами РЭБ. Таким образом, подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, эти действия обеспечат устойчивость обороны на проблемных участках фронта. Вместе с тем, Сырский подчеркнул, что в целом оперативная обстановка на Восточном фронте продолжает оставаться сложной.

