Ситуация на Курщине изменилась: сколько теперь ВСУ контролируют территории в РФ

Российские войска усиливают давление на позиции Сил обороны на территории Курской области. И теперь ключевая задача не столько взять под контроль новые территории в РФ, сколько не потерять те, что контролируем сегодня. В начале операции, после первого этапа, ВСУ контролировали 1300 квадратных километров Курщины. А сейчас, по разным оценкам, — около 750. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Генерал-лейтенант отметил, опасность ситуации состоит в том, что россияне действительно постепенно наращивают усилия по оттеснению украинских войск к границе.

"Для того, чтобы остановить наше продвижение, врагу требовалось от 30 тысяч (личного состава, — ред.). А для того, чтобы оттеснить к границе, надо от 80 до 120 тысяч группировки", — рассказал Романенко.

Военный добавил, что российские оккупанты продолжают наращивать силы в этом регионе, чтобы достичь этой отметки.

По словам Романенко, Россия перебросила в Курскую область до 20 батальонов (может насчитывать от 400 до 800 человек).

"Специфика в том, что не частями, чтобы не замечали, а из частей берут по батальону. Чтобы значительно не уменьшать потенциал частей, которые на востоке действуют. Часть территорий уже взяли под свой контроль — около 10 населенных пунктов. Наносились контрудары — два с севера, один с запада и один с юго-восточного направления", — отметил Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант говорит, что со стороны Украины боевые действия сейчас перешли в оборонительные.

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