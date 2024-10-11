Ситуация на Курщине изменилась: сколько теперь ВСУ контролируют территории в РФ

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Кравцев Сергей
Российские войска усиливают давление на позиции Сил обороны на территории Курской области. И теперь ключевая задача не столько взять под контроль новые территории в РФ, сколько не потерять те, что контролируем сегодня. В начале операции, после первого этапа, ВСУ контролировали 1300 квадратных километров Курщины. А сейчас, по разным оценкам, — около 750. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Генерал-лейтенант отметил, опасность ситуации состоит в том, что россияне действительно постепенно наращивают усилия по оттеснению украинских войск к границе.
Военный добавил, что российские оккупанты продолжают наращивать силы в этом регионе, чтобы достичь этой отметки.
По словам Романенко, Россия перебросила в Курскую область до 20 батальонов (может насчитывать от 400 до 800 человек).
Генерал-лейтенант говорит, что со стороны Украины боевые действия сейчас перешли в оборонительные.
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